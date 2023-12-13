



Россия ищет защиту от украинских дронов

Москва обеспокоена угрозой со стороны украинских беспилотников. Как сообщили во вторник, 12 декабря, российские государственные СМИ, российские аэропорты теперь оснащаются более мощными системами защиты от беспилотников.



В рамках этой задачи планируется оснастить тридцать один аэропорт техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также обеспечить системы информационной безопасности инфраструктуры", - отметил российский чиновник.



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Инвестиции России в системы противодействия беспилотным летательным аппаратам - это поражение Москвы и признание того, что, хотя Украине в этом году было трудно добиться успехов в наступательных операциях, Россия все еще вынуждена противостоять новым украинским угрозам. Киев внедряет инновации в области использования беспилотных судов в Черном море и различных типов беспилотников на фронте.

