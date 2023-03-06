



Россия и Иран заключили секретную ядерную сделку по поставкам урана

На фоне сообщения Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на этой неделе о том, что Иран накопил обогащенный уран, близкий к оружейному, для своей предполагаемой ядерной программы, Fox News Digital сообщил в воскресенье, что Иран заключил секретную сделку с Россией, чтобы гарантировать поставки урана.



Источники в иностранной разведке на условиях анонимности сообщили изданию: “В рамках соглашения между двумя странами Россия обязалась как можно быстрее вернуть Ирану весь обогащенный уран, если по какой-либо причине США выйдут из соглашения”. Сделка по обогащению урана была заключена во время визита Путина в Иран в июле 2022 года.



Президент Путин совершил специальную поездку в Иран для заключения сделок по оружию и согласился удовлетворить запрос иранцев, из-за своей заинтересованности в поставках оружия. Переговоры о секретных сделках также велись между Москвой и Тегераном и в августе 2022 года.



По словам представителей разведки, иранцы воспользовались отчаянной потребностью Путина в беспилотниках и потребовали “ядерных гарантий”, которые позволили бы Ирану “быстро восстановить свои запасы урана до уровня количества и обогащения, которые он поддерживал до возобновления действия соглашения”.



Воскресное сообщение поступило на следующий день после того, как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший Тегеран, объявил, что Иран согласился повторно подключить камеры наблюдения на нескольких ядерных объектах и ​​увеличить темпы инспекций.