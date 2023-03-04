



МАГАТЭ: Иран снова подключит камеры ядерного наблюдения

Иран согласился подключить камеры наблюдения на нескольких ядерных объектах и ​​увеличить темпы инспекций, заявил глава Международного агентства по атомной энергии.



Глава ООН по наблюдению за ядерной программой Рафаэль Гросси ранее заявил, что провел “конструктивные” переговоры с иранскими официальными лицами в Тегеране после обнаружения частиц урана, обогащенных почти до оружейного уровня.



По возвращении в Вену Гросси сообщил, что “наблюдательная деятельность, связанная с камерами и системами наблюдения, сократилась”, и говорит, что “мы договорились, что они снова будут работать”.



“Это очень и очень важно с точки зрения преемственности знаний, особенно в контексте возможности возрождения СВПД”, – считает Гросси.



Гросси прибыл в Иран в пятницу, поскольку переговоры о возобновлении исторического соглашения 2015 года о ядерной деятельности Ирана, формально известного как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД, зашли в тупик.



“Мы наложили жгут на утечку информации и отсутствие преемственности знаний, которые у нас были – теперь мы можем снова начать работать. Это не слова, это очень конкретно”, – говорит он.