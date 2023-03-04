



Глава МАГАТЭ возлагает большие надежды на переговоры с Ираном

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил в субботу, что переговоры с Ираном продолжаются. В том числе по двум важным вопросам, включая научную сферу, и на этот процесс возлагаются “большие надежды”.



Рафаэль Гросси в пятницу в Тегеран провел ряд встреч, которые, по словам дипломатов, направлены на то, чтобы подтолкнуть Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ в расследовании следов урана, обнаруженных на незаявленных объектах с обогащением, близким к оружейному.



Гросси, выступавший на совместной пресс-конференции с Мохаммадом Эслами, главой Организации по атомной энергии Ирана, сказал, что переговоры проходили в “атмосфере работы, честности и сотрудничества”.





