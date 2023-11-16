



Россия: если ты против войны, то есть шанс попасть в психушку

Война в Украине заставляет власти России искать все более изощренные методы влияния на социум в поисках желаемой “добровольной” поддержки.

Так, например, вернулось наказание в виде “принудительного психиатрического лечения” против активистов и граждан с антивоенной позицией.



Адвокаты пострадавших заявляют об издевательствах и унижениях, которым подвергаются их подзащитные.



Викторию Петрову, жительницу Санкт-Петербурга, обвинили в дезинформации о российской армии. Перед тем, как ее доставили в психдиспансер, ее пообещали там избить. Об этом 15 ноября рассказала адвокат Петровой Анастасия Пилипенко, уточнив, что делает это по просьбе своей подзащитной.



“Ее привязывали за руки и за ноги к кровати и кололи медикаменты, от которых два дня она практически не могла разговаривать — а значит, и пожаловаться. Пока Вика была привязана, ей на лицо бросили ее одежду. Видимо, просто ради удовольствия посмотреть на ее беспомощность”, — рассказала адвокат девушки.



