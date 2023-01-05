



Роскосмос будет сотрудничать с Зимбабве в создании и запуске малых спутников

Сотрудники Роскосмоса и глава министерства высшего и профессионального образования инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Амон Мурвира согласились сотрудничать в вопросе создания и запуска малых космических аппаратов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роскосмоса.



Отмечается, что с министром Зимбабве достигнута договорённость о взаимодействии по созданию и запуску малых космических аппаратов образовательного и связного назначения. Как уточнила служба, договорённости были достигнуты 24 ноября 2022 года.



Кроме того, на космодроме Восточный в сентябре состоялись переговоры с делегацией во главе с руководителем Государственного административного совета, главой правительства, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном, которые были направлены на все области сотрудничества, представляющие взаимный интерес.