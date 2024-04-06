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РФ свозит украинских подростков с оккупированных территорий на форум в Москве | Фото: Центр Национального сопротивления
06.04.2024 18:15 MIGnews.com

РФ свозит украинских подростков с оккупированных территорий на форум в Москве

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления

Россияне собираются проводить в Москве очередной пропагандистский форум, куда собирают подростков с временно оккупированных территорий.

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Форум называется "Хранители истории" и обычно посвящен оправданию нацистской политики Кремля.

Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых".

Каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву.
 

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