



РФ свозит украинских подростков с оккупированных территорий на форум в Москве

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления



Россияне собираются проводить в Москве очередной пропагандистский форум, куда собирают подростков с временно оккупированных территорий.



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Форум называется "Хранители истории" и обычно посвящен оправданию нацистской политики Кремля.



Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых".



Каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву.

