



РФ "расшатывает" Молдову. Приднестровье обвинило СБУ в подготовке "теракта"

Руководство РФ "одной" рукой воюет с Украиной, другой – активно расшатывает "лодку" в соседних государствах, в частности, в Молдове. Сначала Россия обвинила Украину в "подготовке провокаций" в Приднестровье, и вот уже власти непризнанной республики – так называемое "министерство госбезопасности" – заявили о предотвращении "террористического акта" против должностных лиц, который готовился якобы по указанию Службы безопасности Украины.



В четверг, 9 марта, так называемое "министерство государственной безопасности" Приднестровья сделало заявление, в котором утверждает, что главной целью и мишенью "теракта" должны были стать высшие должностные лица.



Но, видимо, местные "спецслужбы" такого высокого уровня подготовки, что не просто заявили о готовящемся теракте, а уже и подозреваемых задержали, а те и сознаться во всем успели, как результат – местные силовики завели на них "уголовные дела", в том числе и по статье "подготовка к теракту".



"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", – говорится в заявлении МГБ ПМР.



При этом в "МГБ" обещают уже в четверг вечером, 9 марта, обнародовать "фильм-расследование" под названием "Об угрозе теракта в Приднестровье".



Тут же эту историю подхватили россСМИ. Так, агентство ТАСС сообщило, что покушение якобы готовилось на так называемого "президента" Приднестровья Вадима Красносельского. А местное издание "Новости Приднестровья" утверждает, что сдетонировать должен был Land Rover, и даже знает, что в автомобиле должно было быть 8 килограммов гексогена, а также шурупы, гайки и проволока, чтобы поразить как можно больше людей.



Позже информацию о так называемом "теракте" подтвердил в интервью Первому приднестровскому каналу так называемый прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, заявив, что да, действительно, целью СБУ было устранение "первых лиц государства".

"Террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан" – сказал Гурецкий.

Напомним, 23 февраля Минобороны РФ распространило ложную информацию, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян опроверг заявления российской пропаганды и представителей непризнанного "Приднестровья" о том, что Кишинев совместно с Киевом готовит военное вторжение на левый берег Днестра.



Тем не менее в МИД РФ пригрозили Украине и НАТО, что шаги по отношению к Приднестровью будут иметь последствия. Что Россия расценит это как нападение на свою территорию.