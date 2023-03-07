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Решение БАГАЦа о заключении браков онлайн вызвало неоднозначную реакцию
07.03.2023 15:16 Алина Груднева

Решение БАГАЦа о заключении браков онлайн вызвало неоднозначную реакцию

Решение БАГАЦа о признании браков, заключенных онлайн в штате Юта, вызвало неоднозначную реакцию.

Член партии "Авода" Гилад Карив приветствует постановление.

"Вердикт доказывает важную роль БАГАЦа в защите прав человека в Израиле. Нет сомнения, что если правовая революция осуществится, подобные постановления будут невозможны", - считает он.

В свою очередь, член партии ШАС Моше Арбель выступил категорически против решения БАГАЦа о  регистрации гражданских браков с использованием Zoom.

"Сегодня БАГАЦ еще раз доказал необходимость реформы. Признание БАГАЦем в Пурим гражданских браков, заключенных в Zoom, является грустной шуткой над всеми традиционными религиозными и светскими гражданами Израиля", - возмутился он.
 

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