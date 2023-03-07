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Новые правила регистрации браков онлайн
07.03.2023 15:06 Алина Груднева

Новые правила регистрации браков онлайн

БАГАЦ постановил, что Министерство внутренних дел обязано регистрировать супружеские пары, вступившие в гражданские браки онлайн в американском штате Юта.

Согласно постановлению суда, Управление народонаселения не имело законного права в 2020 году отказывать в регистрации таких браков.

Израильские пары впервые начали использовать онлайн-услуги по заключению брака в штате Юта в 2020 году во время пандемии коронавируса. Министр внутренних дел Арье Дери приказал Управлению приостановить регистрацию таких браков, и этот приказ поддержала преемница Дери Аелет Шакед.

В свою очередь, несколько пар подали в суд жалобы против такого решения. Уточняется, что с 2020 года в Юте такие браки заключили около 1200 израильских пар.
 

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