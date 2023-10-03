



Раввин Стены Плача осудил харедим за плевки в христиан

Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович присоединился к массовому осуждению действий харедим в Старом городе.



Он, следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу, раскритиковал ультраортодоксов за плевки в сторону христиан.



"Я категорически осуждаю насилие против верующих в Старом городе и вообще все формы насилия", - сказал он.



Раввин Рабинович призвал лидеров всех религиозных конфессий сделать все, чтобы сохранить свободу вероисповедания в Старом городе.