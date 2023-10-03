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Раввин Стены Плача осудил харедим за плевки в христиан
03.10.2023 17:47 Алина Груднева

Раввин Стены Плача осудил харедим за плевки в христиан

Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович присоединился к массовому осуждению действий харедим в Старом городе.

Он, следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу, раскритиковал ультраортодоксов за плевки в сторону христиан.

"Я категорически осуждаю насилие против верующих в Старом городе и вообще все формы насилия", - сказал он.

Раввин Рабинович призвал лидеров всех религиозных конфессий сделать все, чтобы сохранить свободу вероисповедания в Старом городе.

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