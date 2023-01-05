



Рассмотрение "закона Дери" в БАГАЦе пройдет в прямом эфире

Широкая общественность сможет в прямом эфире наблюдать за слушаниями, проводимыми судьями БАГАЦа по петициям против назначения депутата Арье Дери на пост министра.



Решение судей о трансляции было принято после запроса, поданного рядом СМИ, в том числе сайтом Сругим и газетой The Globes. Запрос такжебыл подан комментатором 11 канала по юридическим вопросам, адвокатом Тамар Альмог.



Ранее было подано несколько петиций против назначения Арье Дери на пост министра, это связано с тем, что около года назад он был осужден и получил условный тюремный срок.



Чтобы утвердить назначение Дери, пришедшая к власти коалиция внесла персональные поправки в закон об основном правительстве, согласно которым назначать на должность министра будет запрещено только тем, кто действительно был приговорен к тюремному заключению.



В петициях оспаривается обоснованность назначения Дери на должность, на которой он совершил уголовные преступления, за которые был осужден всего год назад, а также персональная законодательная поправка, внесенная в Основной закон.



По мнению подавших петицию, назначение Дери, который не соответствует условиям отбора, установленным законом, является крайне неоправданным. Кроме того, они утверждают, что закон не должен иметь обратной силы, поскольку это "персональный закон, принятый в спешном порядке".



Ввиду деликатности слушаний председатель Верховного суда Эстер Хают решила провести слушания по петициям в специальном расширенном составе, включающем 11 судей из 15 судей Верховного суда.