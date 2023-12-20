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Раскрыт текст резолюции по Газе, по которому проголосуют в Совбезе ООН
20.12.2023 18:08 Алина Груднева

Раскрыт текст резолюции по Газе, по которому проголосуют в Совбезе ООН

Ближе к вечеру, 20 декабря, был раскрыт текст проекта резолюции по войне между Израилем и ХАМАСом, который будет вынесен на голосование в Совбезе ООН 20 декабря.

Документ оказался в распоряжении ВВС.

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"Стороны должны взять на себя обязательства обеспечивать безопасность мирного населения, сохранять режим прекращения огня и гуманитарные коридоры на всей территории Газе и немедленно освободить всех похищенных", - сказано в проекте.

Резолюция поддерживает концепцию "решения двух государств", согласно которой Газа "является частью палестинского государства". Про осуждение зверств ХАМАСа 7 октября в материале не упоминается.
 

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