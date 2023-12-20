



Раскрыт текст резолюции по Газе, по которому проголосуют в Совбезе ООН

Ближе к вечеру, 20 декабря, был раскрыт текст проекта резолюции по войне между Израилем и ХАМАСом, который будет вынесен на голосование в Совбезе ООН 20 декабря.



Документ оказался в распоряжении ВВС.



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"Стороны должны взять на себя обязательства обеспечивать безопасность мирного населения, сохранять режим прекращения огня и гуманитарные коридоры на всей территории Газе и немедленно освободить всех похищенных", - сказано в проекте.



Резолюция поддерживает концепцию "решения двух государств", согласно которой Газа "является частью палестинского государства". Про осуждение зверств ХАМАСа 7 октября в материале не упоминается.

