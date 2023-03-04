



Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахмадом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.



Старший сын Кадырова, как сообщается, отчитался перед президентом о проводимой в республике молодежной политике – на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи Ахмад Кадыров был назначен в 16-летнем возрасте. Путин, по словам главы Чечни, также рассказал молодому чиновнику о его дедушке – Ахмате Кадырове – первом руководителе Чечни, убитом в мае 2004 года в результате взрыва в Грозном. Рамзан Кадыров назвал встречу в Кремле "неофициальной" и "душевной".



По словам главы Чечни? Путин также поздравил Ахмада Кадырова со предстоящей свадьбой. На этой неделе благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова объявил о выплате по 100 тысяч рублей 100 парам жителей Чечни, которые заключат брак 4 марта – в день бракосочетания старшего сына главы Чечни.



СМИ неоднократно сообщали, что высокие должности на госслужбе имеют дети и другие родственники Рамзана Кадырова. Всего государственные посты в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова.

