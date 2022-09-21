



Путин ведет РФ к пропасти: экс-ведущая Первого канала отказалась от госнаград

Российская экс-ведущая "Первого канала" Жанна Агалакова выразила мнение, что руководство президента РФ Владимира Путина ведет страну к пропасти, поэтому она приняла решение вернуть свои госнаграды. Речь идет об ордене Дружбы и ордене "За заслуги перед Отечеством".



"Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми", – отметила в приложенном к наградам обращении Агалакова. Фото было опубликовано в Facebook.



