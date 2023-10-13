



Путин сравнил ситуацию в Газе с нацистской блокадой Ленинграда

Президент России Владимир Путин после заседания Совета глав государств СНГ в узком составе сравнил ситуацию в Газе с нацистской блокадой Ленинграда.



Он назвал действия Израиля "неприемлемыми".



"Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, если кому-то это нужно", - сказал Путин.



По его словам, Россия поддерживает хорошие отношения с Израилям и руководством Палестинской автономии.



"Никто не заподозрит нас в том, что мы кому-то подыгрываем", - добавил он.