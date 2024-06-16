



Путин рассказал о том, почему Беннет не смог остановить войну в Украине



Президент России Владимир Путин рассказал новые подробности о роли бывшего премьер-министра Нафтали Беннета в посредничестве между Россией и Украиной в начале войны. По его словам, посреднические усилия Беннета не увенчались успехом, поскольку на Украине заявили, что он - "пророссийский" деятель.



Выступая перед московской аудиторией, Путин упомянул о визите Беннета в Москву 5 марта 2022 года, вскоре после начала российского вторжения на Украину. По словам Путина, Беннетт предложил свое посредничество в мирном урегулировании конфликта, утверждая, что его поддерживают лидеры Германии, Франции и США.



Президент Путин рассказал, что в ходе беседы Беннет выразил недоумение по поводу присутствия российских войск на юге Украины, в том числе в Херсоне и Запорожье. Путин пояснил, что Беннет спросил, останутся ли российские солдаты в этих районах после окончания военной операции и что их ждет в будущем.



В ответ Путин сказал, что Беннетт предложил сохранить украинский суверенитет в этих районах, но при условии, что Россия получит прочную сухопутную связь с Крымским полуостровом.



Путин также добавил, что Беннет сообщил ему, что намерен продолжить переговоры с официальными лицами на Украине, но его услуги были отвергнуты украинским правительством, которое даже обвинило его в занятии пророссийских позиций.