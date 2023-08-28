



Путин просил Шольца признать Крым российским, - СМИ

После вторжения России на Украину 24 февраля 2022 года, выяснилось, что некоторые европейские лидеры провели закулисные телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



Разговоры этих лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, стали доступны журналисту Стефану Ламби, который раскрыл подробности беседы, пишет Bild.



Из расшифровки беседы между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном стало ясно, что на девятый день после начала войны они обсуждали детали и результаты диалога с Путиным. В ходе беседы Шольц заметил, что Путин, несмотря на санкции, даже о них не упомянул.



Также Шольц отметил, что Путин также говорил о "демилитаризации и денацификации", а также о своих намерениях касательно Крыма.



"Он просил меня о том, чтобы Крым был признан частью России. И о независимости этих республик ("ДНР" и "ЛНР")", - поделился Шольц.



Согласно разговору, изначально Путин был готов к переговорам, но только в присутствии Макрона. При этом он настаивал на том, что будет обсуждать мирный план исключительно с ними. Впоследствии Путин сообщил Шольцу, что украинская делегация уехала в Польшу для переговоров с президентом США.