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Путин пригрозил Финляндии: проблем не было, а теперь будут
17.12.2023 11:46 Алина Груднева

Путин пригрозил Финляндии: проблем не было, а теперь будут

Президент России Владимир Путин пригрозил Финляндии "проблемами" из-за ее вступления в НАТО.

"Взяли и затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в средине 20 века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".

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На этом он не остановился, пригрозил балтийскому соседу российскими войсками.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то", - пригрозил он.

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