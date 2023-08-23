



Путин пересадят на Lada Iskra

Представители российского автопрома делают большую ставку на новый массовый автомобиль, который предложили протестировать президенту Владимиру Путину. Издание «Аргументы и Факты» напоминает, что ранее президент страны предложил всем чиновникам и предпринимателям пересесть на транспортные средства производства РФ и отказаться от западных аналогов.



Новое транспортное средство Lada Iskra должно занять место между моделями Vesta и Granta. Он построен на платформе CMF-B, которая стала наследственным достоянием АвтоВАЗа после сотрудничества с альянсом Renault-Nissan, — выяснили журналисты pronedra.ru.

В оригинальных планах до 2022 года руководство альянса планировало перевести все автомобили Lada на французскую платформу CMF-B, которая уже используется для производства Dacia Logan и Duster. Однако эти планы не смогли быть реализованы. В итоге платформа CMF-B нашла своё применение в новой модели Lada Iskra.



Lada Iskra, оснащенная хорошо знакомыми двигателями объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., которые сейчас используются в модели Vesta, должна появиться на конвейере в конце 2024 года. Ее продажи начнутся в 2025 году, и она будет продаваться вместе с моделью Granta, которая останется в производстве до 2026 года.