



Путин организовал свои "выборы" в Приднестровье: Молдова вызвала посла РФ

Россия откроет избирательные участки на территории непризнанного Приднестровье на "выборах" президента РФ Владимира Путина.



Несколько участков в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе будут открыты 17 марта с 8:00 до 20:00.



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В ответ на это Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова "на ковер" для вручения ему ноты протеста.



"Завтра, 12 марта, посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел. Во время встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдовы", - сказано в заявлении.