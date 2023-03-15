



Путин не верит, что Украина имеет отношение к подрыву “Северного Потока”

Президент России Владимир Путин не верит в причастность "украинских диверсантов" к подрыву российских магистральных газопроводов “Северный поток” и “Северный поток-2”.



"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", – подчеркнул Путин.



По словам Путина, Россия не может провести собственное расследование, поскольку западные эксперты не допускают российских специалистов на место взрывов.



"То, что это теракт, – это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", – заявил Путин.



При этом президент РФ отметил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на “Северных потоках”, чтобы снабжать Европу своим СПГ.



На прошлой неделе в зарубежных СМИ появились статьи о возможной причастности "проукраинской группировки" к взрывам на Северных потоках в Балтийском море в сентябре 2022 года. Их опубликовали New York Times, Die Zeit и Washington Post.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Такие слухи, по его словам, выгодны лишь тем, кто пытается замедлить помощь Украине.