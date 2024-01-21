



Путин готов посетить Северную Корею "в ближайшее время", заявляет Пхеньян

Министр иностранных дел Северной Кореи посетил Москву на прошлой неделе в рамках подготовки к саммиту Россия - Северная Корея в сентябре.



Президент России Владимир Путин рассматривает возможность посещения северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пхеньяне в ближайшее время, сообщило в воскресенье, 21 января северокорейское государственное информационное агентство KCNA, поскольку две страны стремятся к сближению на фоне усиливающегося давления со стороны Запада.



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Путин не посещал Пхеньян с 2000 года, когда российский лидер отправился на переговоры с отцом нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Иром.

