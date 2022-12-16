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Путин: ЕС позволяет США "вытирать об себя ноги"
16.12.2022 02:30 Алина Груднева

Путин: ЕС позволяет США "вытирать об себя ноги"

Президент России Владимир Путин считает, что страны Евросоюза позволяют США "вытирать об себя ноги".

 
Такое заявление он сделал на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам.
 
"От ЕС звучат слова обиды в сторону США: "Почему вы так с нами поступаете?" А чего вы хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги", - сказал он.
 
По словам Путина, в ЕС жалуются на попытки США привести к "деиндустриализации Европы".
 
Также он считал, что европейские санкции против России привели к "невиданному скачку" инфляции у себя же. 
 
"То, что натворила Европа на своих площадках, — это безумие. Теперь они пытаются выставить нас в качестве виноватых за то, что сделали сами", - добавил он.

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