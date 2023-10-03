



Протест против христианского мероприятия в Иерусалиме

Около 100 человек протестуют возле Арены в Иерусалиме, где проходит ежегодная конференция Международного христианского посольства.



Протестующие скандируют: "Не входите в страну!", Они пришли высосать наши души, чтобы превратить нас в христиан", "Мы должны стоять твердо, как гордые евреи".



Ни одному протестующему пока что не удалось проникнуть внутрь. Президент Израиля Ицхак Герцог отправил участникам христианского видеоприветствие, пообещав защиту свободы вероисповедания для всех конфессий.