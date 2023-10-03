Трагедия в Италии: автобус упал с моста
Новости » Политика
Протест против христианского мероприятия в Иерусалиме
03.10.2023 20:36 Алина Груднева

Протест против христианского мероприятия в Иерусалиме

Около 100 человек протестуют возле Арены в Иерусалиме, где проходит ежегодная конференция Международного христианского посольства.

Протестующие скандируют: "Не входите в страну!", Они пришли высосать наши души, чтобы превратить нас в христиан", "Мы должны стоять твердо, как гордые евреи".

Ни одному протестующему пока что не удалось проникнуть внутрь. Президент Израиля Ицхак Герцог отправил участникам христианского видеоприветствие, пообещав защиту свободы вероисповедания для всех конфессий.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы