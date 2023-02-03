



Пролет "воздушного шара-шпиона" над США и Канадой: заявление Китая

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что "неопознанный летающий аппарат", пролетевший над США и Канадой, принадлежит КНР.



Тем не менее, в МИД назвали объект "гражданским", опровергая заявления о том, что это был "воздушный шар-шпион".



"Это гражданский аппарат, используемый для исследовательских целей, в основном метеорологических. Возможности по управлению им ограничены, и под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса", - сказано в заявлении.



По данным МИД, китайская сторона "сожалеет о непреднамеренном вхождении" летательного аппарата в воздушное пространство США.



Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне инцидента в сфере безопасности намерен отложить запланированный визит в Пекин.