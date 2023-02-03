



Китайский " воздушный шар-шпион" пролетел над США и Канадой

Китайский воздушный шар-шпион летел над территорией Соединенных штатов и Канады в течение нескольких дней, заявили официальные лица США в четверг. США назвали это беспрецедентной наглостью всего за несколько дней до запланированной поездки в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.



После обнаружения шпиона, истребители ВВС США были подняты в воздух, но военное командование посоветовало президенту Джо Байдену не сбивать воздушный шар в небе, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу безопасности.



Соединенные Штаты взяли на себя "охрану" воздушного шара, когда он вошел в воздушное пространство США, и наблюдали за ним с пилотируемых американских военных самолетов, сообщил журналистам источник в правительстве на условиях анонимности.



Министерство обороны Канады заявило, что был обнаружен "высотный аэростат наблюдения" и что Канада отслеживает "потенциальный второй инцидент", не уточнив подробностей и добавив, что оборонное ведомство Канады постоянно находится в контакте со своими коллегами в Соединенными Штатами.



Новость первоначально появилась, когда директор ЦРУ Уильям Бернс выступал на мероприятии в Вашингтонском Джорджтаунском университете, где он назвал Китай "самой большой геополитической проблемой", с которой в настоящее время сталкиваются Соединенные Штаты.



"Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный аэростат-разведчик, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединенных Штатов. В настоящее время воздушный шар летит на высоте, значительно превышающей коммерческие воздушные перевозки, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле", — заявил журналистам официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.



Такие воздушные шары обычно работают на высоте 24–37 тысяч метров, что намного выше, чем летает коммерческий воздушный транспорт.



Официальные лица США заявили, что подняли этот вопрос со своими китайскими коллегами по дипломатическим каналам.



Один из официальных лиц США заявил, что воздушный шар имеет "ограниченную добавочную ценность с точки зрения сбора разведывательной информации".



Крейг Синглтон, эксперт по Китаю Фонда защиты демократии, сказал, что такие воздушные шары широко использовались Соединенными Штатами и Советским Союзом во время холодной войны и представляют собой недорогой метод сбора разведданных.



В последние годы над Соединенными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но, по словам одного из официальных лиц США, этот воздушный шар задержался дольше, чем в предыдущих случаях.

