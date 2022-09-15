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Прокуратура возьмет показания у Моше Саада
15.09.2022 11:01 Аркадий Бочаровский

Прокуратура возьмет показания у Моше Саада


Прокуратура может “приостановить” судебный процесс по делу адвокатской конторы Ронеля Фишера - одного из самых громких скандалов в истории правоохранительной системы Израиля.

Причиной стали заявления одного из обвиняемых - бывшего следователя управления по борьбе с экономической преступностью Эрана Малка. Малка заявил, что Моше Саада, в период расследования дела Фишера - заместитель начальника МАХАШ, лично обещал ему, что его не лишат адвокатской лицензии. Саада якобы объяснил ему, что не может дать ему письменное обязательство - но дал устное обещание.

7 сентября Малка выступил на суде и рассказал также о том, что Саада обещал ему, что его не арестуют до окончания процесса. Теперь прокуратура намерена взять показания самого Саада по этому делу. Саада ранее никаких показаний в рамках дела Фишера не давал.

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