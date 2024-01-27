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Прогноз: Путин планирует войну еще несколько лет
27.01.2024 22:00 Алина Груднева

Прогноз: Путин планирует войну еще несколько лет

Президент России Владимир Путин планирует продолжать войну против Украины еще несколько лет.

Такой прогноз обнародовало британское издание The Telegraph со ссылкой на слова западного чиновника, говорившего на условиях анонимности.

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Напоминается, что Россия поставила свою экономику на рельсы военно-промышленного комплекса. В прошлом году в РФ утверждали, что увеличили производство танков на 560%, а БТР – на 350%. В планах у России производить около двух млн артиллерийских снарядов в год, что в два раза превышает ожидания западных спецслужб.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну, по крайней мере, три-четыре года", - отметил западный источник.

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