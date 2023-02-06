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Пригожин вызвал Зеленского на воздушную дуэль. Видео
06.02.2023 16:33 Алина Груднева

Пригожин вызвал Зеленского на воздушную дуэль. Видео

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершивший показательный вылет на Су-24 в сторону Бахмута, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующего видео с борта было опубликовано в Telegram.

"Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание - встретимся в небе. Если ваша возьмет - забирайте Артемовск, если нет - идем до Днепра", - сказал Пригожин.


Ранее стало известно о том, что ночью он совершил боевой вылет в сторону Бахмута в качестве штурмана истребителя Су-24. 

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