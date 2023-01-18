



Пригожин анонсировал блокировку YouTube в России

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал блокировку видеосервиса YouTube на территории России.



По данным "Медуза", такое заявление он сделал в среду, 18 января.



По его словам, до сих пор видеохостинг не запрещен в РФ только из-за того, что в администрации президента есть люди, которые ждут, чтобы РФ "поскорее проиграла войну". Таким людям он пригрозил тем, что в будущем их будет ждать "кувалда Вагнера".



"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт", - подчеркнул Пригожин.