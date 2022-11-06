



Пригожин: 100% половозрелых самцов должны служить в ополчении





В российской прессе появился и расцветает новый жанр - вопросы журналистов к Е.Пригожину и его ответы в стиле “правду-матку рубит”.



Запрос от редакции РИА «Накануне. RU» и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день, коллеги. Вопрос к Евгению Викторовичу. Появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» объявила о формировании Центров подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях.

Можете ли Вы это подтвердить? И как Вы видите процесс организации народного ополчения?



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес.



Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км - 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости.



Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси.

Сами же центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно.

Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линия обороны».