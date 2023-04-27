



Президент Турции Эрдоган провел переговоры с Путиным: о чем говорили

В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает TRT Haber.



Турецкая сторона сообщила, что были обсуждены отношения с РФ.



"В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива", - говорится в сообщении.



Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос "зернового соглашения".



"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по „зерновому соглашению“ могут быть проработаны через предложенную рабочую группу", - пишет TRT.



Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калин предложил «остановить кровопролитие» в Украине и вести переговоры пять лет.



Калын заявил, что Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. По его словам, мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.