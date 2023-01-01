



Президент Тайваня предлагает Китаю помощь в борьбе с всплеском COVID

Президент Тайваня Цай Инвэнь в воскресенье предложила оказать Китаю “необходимую помощь” в борьбе с всплеском случаев заболевания COVID-19, но заявила, что китайские военные действия вблизи острова не приносят пользы для мира и стабильности.



Цай в своем традиционном новогоднем послании, сделанном в канцелярии президента, сказала, что все видели рост числа случаев заболевания в Китае, который рассматривает Тайвань как свою территорию и усилил военное давление, чтобы подтвердить эти претензии.



“До тех пор, пока есть необходимость, исходя из позиции гуманитарной позиции, мы готовы оказывать необходимую помощь, чтобы помочь большему количеству людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный новый год”, — сказала она, не вдаваясь в подробности.



Тайвань и Китай неоднократно обсуждали свои соответствующие меры по борьбе с распространением COVID.



Китай раскритиковал Тайвань за неэффективное управление пандемией после резкого роста внутренних инфекций в прошлом году, в то время как Тайвань обвинил Китай в отсутствии прозрачности и попытках помешать поставкам вакцины на Тайвань, что Пекин отрицает.



Цай повторила призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не может решить проблемы.



Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении в субботу вечером лишь кратко упомянул Тайвань, заявив, что люди по обе стороны Тайваньского пролива “являются членами одной и той же семьи”.



Цай, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что отметила “более мягкие” замечания Си.



“Но я хочу напомнить, что военные действия Народно-освободительной армии Китая вблизи Тайваня никоим образом не способствуют ни отношениям между двумя сторонами пролива, ни региональному миру и стабильности”, – добавила она.