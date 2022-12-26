



Китай за сутки отправил 71 военный самолет и 7 кораблей в сторону Тайваня

Китайские военные направили 71 самолет и семь кораблей в сторону Тайваня в рамках 24-часовой демонстрации силы, заявило в понедельник министерство обороны Тайваня. Это произошло после того, как Китай выразил недовольство в связи с положениями, касающимися Тайваня, в принятом США ежегодном законопроекте о расходах на оборону.



Военные преследования Китая самоуправляемого Тайваня, который, по утверждениям КНР, является его территорией, в последнее время усилились, и китайские военные почти ежедневно направляют самолеты или корабли к острову.



По данным министерства национальной обороны Тайваня, между 6 утра воскресенья 25 декабря и 6 утра понедельника 26 декабря 47 китайских самолетов пересекли середину Тайваньского пролива, неофициальную границу, когда-то молчаливо принятую обеими сторонами.



Среди самолетов, отправленных Китаем в сторону Тайваня, было 18 истребителей J-16, 11 истребителей J-1, 6 истребителей Су-30 и беспилотники.

“Это твердый ответ на нынешнюю эскалацию и провокацию между США и Тайванем”, — заявил Ши И, представитель Восточного командования НОАК, в заявлении в воскресенье вечером. Было объявлено, что НОАК проводит совместное боевое патрулирование и совместные ударные учения в водах вокруг Тайваня.



Ши имел в виду законопроект о расходах на оборону США, в котором Китай назван стратегическим вызовом. Что касается Индо-Тихоокеанского региона, законодательство разрешает расширение сотрудничества в области безопасности с Тайванем и требует расширения сотрудничества с Индией в области новых оборонных технологий, готовности и логистики.



Только на прошлой неделе Китай направил 39 самолетов и 3 корабля в сторону Тайваня.