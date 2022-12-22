



Китай направил 39 самолетов и 3 корабля в сторону Тайваня

Министерство обороны Тайваня заявило, что китайская армия направила 39 самолетов в сторону страны. Тайвань срочно привел в боевую готовность военно-воздушные силы. Также по данным министерства, вблизи Тайваня также были обнаружены 3 корабля ВМС Китая.



Китайская “демонстрации силы” продолжалась в течение 24 часов. Вторжение включало в себя 21 истребитель J-16, беспилотник CH-4, два самолета ДРЛО KJ-500, самолет-заправщик Y-20, многоцелевой вертолет Z-9, а также четыре стратегических бомбардировщиков H-6 и четыре бомбардировщика H-6, говорится в отчете министерства обороны Тайваня.



Большая часть самолетов пролетела над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова. По данным министерства, вблизи Тайваня также были обнаружены три корабля ВМС Китая.



В ответ Тайвань направил истребитель и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул систему ПВО.



Китай, который считает Тайвань своей собственностью, в последние годы усилил давление на самоуправляемый остров, чтобы тот признал правление Пекина.



Всего в этом месяце Пекин направил к Тайваню 339 военных самолетов и 82 военных корабля.