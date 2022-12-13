



Китай отправил бомбардировщики с ядерными боеголовками в зону ПВО Тайваня

Пекин усилил военное, дипломатическое и экономическое давление после избрания в 2016 году президента Тайваня Цай Инвэнь, которая отвергает его позицию о том, что остров является частью Китая.



В ежедневном отчете во вторник утром министерство обороны Тайваня сообщило, что за последние 24 часа в юго-западную опознавательную зону ПВО острова вошел 21 самолет, в том числе 18 бомбардировщиков H-6, способных нести ядерное оружие.



Согласно базе данных, поддерживаемой AFP, это самый крупный ежедневный вылет бомбардировщиков H-6 с тех пор, как Тайбэй впервые начал публиковать данные о ежедневных вторжениях в сентябре 2020 года.