



Президент Сирии прибыл в ОАЭ с официальным визитом

Президент Сирии Башар Асад прибывает в Объединенные Арабские Эмираты. Это его первый визит в страну Персидского залива после разрушительного землетрясения, обрушившегося на его страну и Турцию в прошлом месяце.



Согласно заявлению офиса Асада, сирийского президента вместе с женой Асмой и делегацией сирийских официальных лиц принимает президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.



Шейх Мохаммед написал в Twitter, что они “провели конструктивные переговоры, направленные на развитие отношений между нашими двумя странами”.



Визит знаменует собой продолжение потепления отношений между Сирией и другими арабскими странами, более чем через десять лет после того, как Лига арабских государств, состоящая из 22 членов, приостановила членство Дамаска из-за жестокого подавления Асадом протестующих, а затем и гражданских лиц во время войны.



