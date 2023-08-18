



Президент Молдовы: Мы во многом обязаны мужеству народа Украины

Молдова поддерживает Украину с первых дней начала полномасштабной войны. Эта страна играет важную роль в транзите украинского зерна. Молдова всегда предлагала Украине помощь - и в начале вторжения, и когда войска РФ бомбили порты на Дунае, рассказала президент Молдовы Майя Санду. Не прекращается работа и сегодня: ведутся переговоры с Румынией и Европейской комиссией с тем, чтобы и транзит зерна из Украины обеспечить, и интересы молдавских фермеров отстоять.



Недавно в Галацах состоялась встреча с представителями Румынии, Украины, Молдовы, США, ЕС, на которой искались решения по диверсификации альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.



"Мы пытаемся найти решение. Мы также ведем переговоры с Украиной, Румынией и Европейской комиссией, чтобы увидеть, как мы можем согласовать интересы фермеров Республики Молдова, а также обеспечить транзит зерна из Украины. Мы обязаны помочь Украине. Украина сегодня обеспечивает наш мир. Мы сделаем все, чтобы найти решение, максимально выгодное для сторон. Правительство продолжит обсуждения в таком формате. И, очевидно, одно из решений состоит в том, чтобы сделать быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, в военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период. Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать нашу инфраструктуру и мы можем это сделать в том числе за счет ресурсов Евросоюза", - заявила президент Молдовы в интервью RFI.



По словам главы государства, это также проблема фермеров в Республике Молдова, у которых еще до этих кризисов, вызванных войной, не было достаточно возможностей для экспорта.



"Приходится констатировать, что ни железнодорожная, ни военно-морская инфраструктура в Республике Молдова недостаточно развиты. Сейчас, когда из Украины идут эти достаточно большие объемы, ситуация осложнилась", - отметила Санду.



Что касается претензий молдавских аграриев, которые настаивают на запрете ввоза зерна из Украины и грозят возобновить акции протеста в центре столицы, глава государства повторила, что "мы должны помочь Украине. Это наш долг. С другой стороны, правительство приняло меры для поддержки молдавских производителей".



"Мы по-прежнему наслаждаемся миром и безопасностью благодаря Украине, мы обязаны во многом мужеству украинского народа, украинской армии. Мы благодарны им за этот мир", - подчеркнула президент Республики Молдова.