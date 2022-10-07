



Президент Литвы призвал усилить сдерживание РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить сдерживание России.

Об этом сообщает Reuters.

"Запад должен усилить поддержку Украины, чтобы создать сдерживающий фактор против России, который не позволил бы ей расширять войну", - сказал он.

Выйдя сегодня к проукраинским активистам, Науседа сказал, что Литва, страны Балтии, Польша и все остальные поддерживают их.

"Мы победим, победа будет ваша, и ваша победа будет нашей победой", - подчеркнул Науседа.