



Президент Италии: мировая война уже началась

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что в настоящее время в мире уже происходит мировая война, но она идет по частям из-за большого количества конфликтов.



"К сожалению, мы должны отметить, что не только Киев все еще защищается от неприемлемой российской агрессии, но и многие другие регионы нашего земного шара находятся в более опасном состоянии, чем в прошлом году", - заявил президент.



Маттарелла отметил, что Президент Италии заявил, что российская агрессия против Украины продолжает наносить большие страдания для гражданского населения и очень негативно влияет на весь мир. Нарушение международных правил, перевернутые ценности - все это повлекло негативные последствия во всем мире.

