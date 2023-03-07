



Президент Грузии пообещала ветировать скандальный закон об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу. Об этом говорится в обращении главы грузинского государства.



"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - подчеркнула президент.



По ее словам, такой закон был никому не нужен. Он продиктован Москвой и должен быть отменен в любой форме. "Я с первого дня сказала, что наложу вето, и я буду накладывать вето", - подчеркнула она.



Напомним, что во вторник, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Согласно инициативе, все СМИ и общественные организации, которые финансируют из-за границы, получат статус "агентов иностранного влияния".



Функционирование тех организаций или СМИ, которые могут стать "иноагентами" ограничивать, как в России, не планируют. Но на них навесят ярлык, который имеет влияние на репутацию.



После такого скандального решения в Тбилиси начались массовые протесты и столкновения с полицией. Участники акции уже применили "коктейли Молотова", а полицейские - слезоточивый газ и водомет.