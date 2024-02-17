



Президент Чехии нашел для Украины 800 000 снарядов

В то время как американские конгрессмены ушли на каникулы, Европа продолжает помогать Украине держать удар. Президент Чешской республики Петр Павел совершил невероятное.



Недаром российские СМИ, каждый раз, отбеливая попадания своих военных по своему же Белгороду, обвиняют украинскую армию в обстрелах, подчеркивая, что это чешские “вампиры” прилетели. Чехия с самого начала российского вторжения в 2022 году была чуть ли не первой, кто начал “подавать патроны” украинским воинам.



800 тысяч снарядов для поставки в Украину нашел Президент Чехии Петр Павел. Так и сказал - “нашел”.



"Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, и 3 миллиона снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д.".



"Украине нужны боеприпасы и необходимое оборудование для защиты своей свободы. Мы должны поощрять инвестиции в европейскую оборонную промышленность и увеличивать ее потенциал. Потому что на карту поставлена ​​свобода и безопасность всей Европы. Любой успех России будет лишь стимулировать ее к дальнейшей агрессии. Об этом я говорил сегодня на панельной дискуссии по Украине", сказал президет Чешской республики сегодня в Мюнхене на Международной конференции по безопасности.