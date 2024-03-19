



Президент Чехии: Европа сможет производить достаточно оружия для себя и Украины

Европейские страны уже в ближайшее время смогут производить достаточное количество боеприпасов, которое хватит, в том числе, для нужд Украины.



Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал президент Чехии Петр Павел.



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По его словам, на производство снарядов нужно довольно много времени и увеличение мощностей оборонных предприятий, однако этот вопрос решается.



"Мы не можем ждать европейские компании, поэтому пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", - отметил он.



По словам Павла, в Европе смогут производить достаточное количество боеприпасов уже в обозримом будущем.



"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем", - подчеркнул он.