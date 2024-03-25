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Премьер Японии попросил о встречи с Ким Чен Ыном
25.03.2024 07:27 Алина Груднева

Премьер Японии попросил о встречи с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попросил о встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщила сестра северокорейского диктатора.

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"Кисида недавно выразил желание встретиться с ним как можно скорее", - сказала она.

По словам Ким Е Чен, такая встреча является маловероятной.

"Очевидно, что когда Япония противодействует Северной Корее и нарушает ее суверенные права. Она считается нашим врагом и станет частью цели", - подчеркнула сестра главы КНДР.

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