Премьер Японии попросил о встречи с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Фумио Кисида попросил о встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом сообщила сестра северокорейского диктатора.
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"Кисида недавно выразил желание встретиться с ним как можно скорее", - сказала она.
По словам Ким Е Чен, такая встреча является маловероятной.
"Очевидно, что когда Япония противодействует Северной Корее и нарушает ее суверенные права. Она считается нашим врагом и станет частью цели", - подчеркнула сестра главы КНДР.