



Премьер Японии попросил о встречи с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попросил о встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном.



Об этом сообщила сестра северокорейского диктатора.



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"Кисида недавно выразил желание встретиться с ним как можно скорее", - сказала она.



По словам Ким Е Чен, такая встреча является маловероятной.



"Очевидно, что когда Япония противодействует Северной Корее и нарушает ее суверенные права. Она считается нашим врагом и станет частью цели", - подчеркнула сестра главы КНДР.