



Премьер Словакии назвал войну в Украине "локальной"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну в Украине "локальной".



Такое заявление он сделал после массированного обстрела Киева и Харькова.



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У него спросили журналисты, может ли он поехать в Украину, чтобы лучше понять ситуацию. Он ответил, что война в Украине является локальным конфликтом.



"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - сказал он.

