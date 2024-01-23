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Премьер Словакии назвал войну в Украине "локальной"
23.01.2024 19:32 Алина Груднева

Премьер Словакии назвал войну в Украине "локальной"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну в Украине "локальной".

Такое заявление он сделал после массированного обстрела Киева и Харькова.

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У него спросили журналисты, может ли он поехать в Украину, чтобы лучше понять ситуацию. Он ответил, что война в Украине является локальным конфликтом.

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - сказал он.
 

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