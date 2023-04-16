



Премьер-министр встретился с пережившими Холокост

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречается с группой факелоносцев в преддверии ежегодной церемонии Дня памяти жертв Холокоста в Яд Вашем, которая состоится завтра вечером.



Нетаниягу выслушивает личные свидетельства переживших Холокост Тову Гутштейн, Бен-Циона Райша, Джудит Сольберг, Реувена (Роберта) Бонфиля, Ефима Гимельштейна и Малки Рендель, которые будут зажигать факелы в этом году и были выбраны, потому что их истории соответствуют теме этого года “Еврейское сопротивление во время Холокоста”.



“Ваши истории — образец человеческого духа и величия души нашего народа, — говорит Нетаниягу группе. - Ваши личные истории переплетаются с историей нашего национального возрождения, и лучшей иллюстрации этому нет”.

