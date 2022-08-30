Премьер Ирака пообещал уйти в отставку при одном условии
Проиранский премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими пообещал освободить свой пост.
Об этом сообщает Reuters.
"Я освобожу свой пост, если сложная политическая ситуация в стране сохранится", - сказал он.
Соответствующее заявление Кадими сделал на фоне протестов, усиленных сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра, который решил уйти из политики.
Сам имам сегодня призвал протестующих прекратить кровопролитные демонстрации в "зеленой зоне", поскольку его уход не является революцией.