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Премьер Ирака пообещал уйти в отставку при одном условии
30.08.2022 23:51 Алина Груднева

Премьер Ирака пообещал уйти в отставку при одном условии

Проиранский премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими пообещал освободить свой пост.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
"Я освобожу свой пост, если сложная политическая ситуация в стране сохранится", - сказал он.
 
Соответствующее заявление Кадими сделал на фоне протестов, усиленных сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра, который решил уйти из политики.
 
Сам имам сегодня призвал протестующих прекратить кровопролитные демонстрации в "зеленой зоне", поскольку его уход не является революцией.

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