



Премьер Голландии: Отсутствие России на саммите мира - это правильное решение

"Отсутствие России за столом на украинском саммите мира в Швейцарии - это правильное решение", - заявил премьер-министр Голландии Марк Рютте. "Мир придет, когда РФ станет уважать международное право", - добавил он.



Рютте отметил, что участники саммита мира дают сигнал, что не только Украина хочет мира, но и весь мир. Рютте добавил, что "еще больший сигнал посылают Путину".



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"Мы все согласны, что Россия сейчас не должна быть за этим столом. Мир придет только тогда, когда Россия будет согласна со всеми международными принципами и Уставом ООН", - заявил он.



Рютте также подчеркнул, что все партнеры продолжат поддержку Украины.

