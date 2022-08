Премьер Финляндии о нашумевшем видео с вечеринки: под кайфом не была

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не видит проблемы в том, чтобы пройти тест на наркотики после скандального видео с вечеринки.

Соответствующее заявление она сделала на фоне массового обсуждения нашумевшего видео, на котором она "отрывается" с друзьями.

В соцсетях ходят слухи, будто премьер Финляндии "была под кайфом". Сама же Марин это отрицает.

"Мне нечего скрывать. Я не употребляла наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением анализов", — сказала Марин.

Она отметила, что провела вечер в кругу друзей на частной вечеринке.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw